"العربية الفلسطينية": إزالة قبة الصخرة من صورة لساحة البراق يكشف مخططات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقالت الجبهة العربية الفلسطينية، إن ما كشفته صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، عن صورة لساحة البراق علقت في قاعة استقبال لجنة الاستئناف التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية في القدس وقد ازيلت منها قبة الصخرة المشرفة، يكشف عن مخططات الاحتلال بهدم قبة الصخرة وتهويد المسجد الأقصى المبارك.ونددت الجبهة في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى وعلى كافة مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ومضي الاحتلال في مخططاته بتهويد المدينة وطمس هويتها العربية، ومواصلة سياسة تضييق الخناق التي تنتهجها قوات الاحتلال ضد أهلنا في مدينة القدس، مؤكدة أن شعبنا لن يقف مكتوف الايدي وسيتصدى بكل ما اوتي من قوة لمخططات الاحتلال وسيواصل صموده ودفاعه عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين التي باتت استباحته سياسة ممنهجة من قبل الإرهابيين اليهود بحماية ودعم مطلق من الحكومة الصهيونية المتطرفة التي تسعى الى تأجيج الصراع في مدينة القدس للهروب من ازماتها الداخلية.واوضحت الجبهة: ان ما يتعرض له الاقصى اليوم هو ناقوس خطر حقيقي يهدد الامة العربية والاسلامية بكل مكوناتها مما يتطلب ان تتحرك كل الاحزاب والمنظمات والمؤسسات في كافة الدول العربية والاسلامية والدول الصديقة لنقل المعركة الى كل العواصم في العالم وان لا يبقى شعبنا وحيداً في مواجهة طاغوت الشر الاسرائيلي.ودعت الجبهة القيادة الفلسطينية الى مواصلة العمل لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق المسجد الاقصى، والبدء بحملة دبلوماسية وسياسية فاعلة لوقف الانتهاكات الاسرائيلية والتأكيد للعالم اجمع ان القدس ومقدساته خط احمر لا يمكن تجاوزه او المساس به.كما وتوجهت الجبهة بالدعوة الى المجتمع الدولي الى وضع حد إلى الانتهاكات الإسرائيلية وممارسة دورها في توفير الحماية لشعبنا ومقدساته من اعتداءات الاحتلال، واتخاذ اجراءات وقرارات جدية تكبح جماح اسرائيل وتلزمها بقواعد القانون الدولي ومنعها من اشعال فتيل الصراع الذي تتحمل اسرائيل وحدها المسئولية الكاملة عن نتائجها.