عكرمة صبري: صمود المرابطين يفشل مخططات الاحتلال لفرض وقائع جديدة بالأقصى

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس، الشيخ عكرمة صبري، على أن الاحتلال لم يصل إلى ما يخطط له تجاه المسجد الأقصى، بفضل صمود وثبات المرابطين.وأوضح صبري أن الاحتلال يحاول تفريغ المسجد الأقصى من المرابطين، لاستباحته من قبل المستوطنون.وقال: إن الاحتلال يهدف إلى التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى، مشددًا على أن "ما يحاول الاحتلال تحقيقه في المسجد لن يكون بإذن الله".ولفت إلى أن المستوطنين لا يجرؤون على اقتحامات الأقصى إلا بحماية قوات الاحتلال، وهذا يدلل على أن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية.