شؤون فلسطينية

"اللجنة الوطنية للتربية والثقافة" تصدر "مرصد" الانتهاكات الإسرائيلية التربوية والثقافية في فبراير 2023

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، النسخة الخاصة بشهر شباط/فبراير من العام الجاري، من مرصد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينية في المجالات التربوية والثقافية والعلمية.

وأوضحت اللجنة الوطنية أن هذا المرصد يقوم على متابعة ورصد هذه الانتهاكات في إطار سعي اللجنة الوطنية الدائم لإطلاع المنظمات الدولية المتخصصة لا سيما (يونسكو) و"(إيسيسكو) و(ألكسو)، على صورة الأوضاع التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين عموما والقدس بشكل خاص، والتي يسعى الاحتلال بكل الوسائل لتهويدها وتهويد تاريخها من خلال فرض السيطرة على المدارس والمناهج الفلسطينية، والمشهد الثقافي فيها، ويهدف المرصد لإبراز الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال وخرقه لكافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

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