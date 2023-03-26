شؤون فلسطينية

فتح تُعقب على إحراق مستوطنين منزلاً شمال رام الله

فتح تُعقب على إحراق مستوطنين منزلاً شمال رام الله
إحراق منزل في سنجل شمال رام الله
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم مفوضية التعبئة والتنظيم، في حركة فتح، عبد الفتاح دولة، إن حرق بيت المواطن أحمد ماهر من بلدة سنجل في رام الله بوجود ساكنيه وترويع الأطفال، "سلوك فاشي ينم عن عقلية حكومة اليمين المتطرف التي يتصدرها بن غفير، ويوجه أتباعه من قطعان المستعمرين لممارسة العدوان والقتل والحرق بحق الشعب الفلسطيني". 

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن "مشهد حرق المنازل، ومن قبله دعوة المجرم سموترتش بإبادة حوارة يتقاطع مع جرائم النازية والمحرقة والإبادة الجماعية التي يندى لها جبين الإنسانية".

وشدد على أن "المجتمع الدولي ملزم اليوم واكثر من أي وقت مضى، لوضع حد لهذه الجرائم، فالإنسانية اليوم لا تحتمل نازيين جدد يمارسون القتل والحرق بحق الشعب الفلسطيني الأعزل على مرأى ومسمع المنظومة الدولية التي يشجع صمتها على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم التي تشوه وجه الإنسانية وتضعف من مكانة القانون الإنساني الدولي الذي لا يلاحق المجرمين".

وتابع دولة، بأن "الاحتلال يتحمل مسؤولية توتير الأوضاع في هذا الشهر الفضيل عبر ممارساته العدوانية واقتحاماته المتواصلة للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، فلا يعقل أن يسكت الشعب الفلسطيني عن هذه الجرائم ولا يدافع عن نفسه في وجه العدوان والمحرقة".

وأهاب بأبناء الحركة ولجان الحراسة ومناضلي شعبنا باليقظة الدائمة أمام جرائم المستعمرين وتشكيل حالة من الحماية لأبناء شعبنا، والاستمرار في شد الرحال إلى المسجد الأقصى والصلاة والرباط فيه وبذل كل جهد لرد العدوان والاذى عن شعبنا الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

​هيئة الأسرى توثّق شهادات لشبان فلسطينيين تعرّضوا للضرب أثناء​​ الاعتقال

​هيئة الأسرى توثّق شهادات لشبان فلسطينيين تعرّضوا للضرب أثناء​​ الاعتقال

&quot;العربية الفلسطينية&quot;: إزالة قبة الصخرة من صورة لساحة البراق يكشف مخططات الاحتلال

"العربية الفلسطينية": إزالة قبة الصخرة من صورة لساحة البراق يكشف مخططات الاحتلال

عكرمة صبري: صمود المرابطين يفشل مخططات الاحتلال لفرض وقائع جديدة بالأقصى

عكرمة صبري: صمود المرابطين يفشل مخططات الاحتلال لفرض وقائع جديدة بالأقصى

الإسلامية المسيحية تُدين الاعتداء على مسكن الراهبات في مدينة الناصرة وتطالب بمحاسبة المعتدين

الإسلامية المسيحية تُدين الاعتداء على مسكن الراهبات في مدينة الناصرة وتطالب بمحاسبة المعتدين

نادي الأسير يُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير خضر عدنان

نادي الأسير يُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير خضر عدنان

فتح تُعقب على إحراق مستوطنين منزلاً شمال رام الله

فتح تُعقب على إحراق مستوطنين منزلاً شمال رام الله

طالع المعايير.. الشرطة الفلسطينية تُعلن فتح باب التسجيل والانتساب

طالع المعايير.. الشرطة الفلسطينية تُعلن فتح باب التسجيل والانتساب

الخارجية تدين جريمة إحراق منزل في سنجل

الخارجية تدين جريمة إحراق منزل في سنجل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

​هيئة الأسرى توثّق شهادات لشبان فلسطينيين تعرّضوا للضرب أثناء​​ الاعتقال

​هيئة الأسرى توثّق شهادات لشبان فلسطينيين تعرّضوا للضرب أثناء​​ الاعتقال

&quot;العربية الفلسطينية&quot;: إزالة قبة الصخرة من صورة لساحة البراق يكشف مخططات الاحتلال

"العربية الفلسطينية": إزالة قبة الصخرة من صورة لساحة البراق يكشف مخططات الاحتلال

عكرمة صبري: صمود المرابطين يفشل مخططات الاحتلال لفرض وقائع جديدة بالأقصى

عكرمة صبري: صمود المرابطين يفشل مخططات الاحتلال لفرض وقائع جديدة بالأقصى

الإسلامية المسيحية تُدين الاعتداء على مسكن الراهبات في مدينة الناصرة وتطالب بمحاسبة المعتدين

الإسلامية المسيحية تُدين الاعتداء على مسكن الراهبات في مدينة الناصرة وتطالب بمحاسبة المعتدين

نادي الأسير يُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير خضر عدنان

نادي الأسير يُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير خضر عدنان

الخارجية تدين جريمة إحراق منزل في سنجل

الخارجية تدين جريمة إحراق منزل في سنجل

مركز فلسطين: الاحتلال لا يزال يحتجز جثامين 12 أسيرًا شهيدًا

مركز فلسطين: الاحتلال لا يزال يحتجز جثامين 12 أسيرًا شهيدًا

مركز الإنسان يدين حرق المستوطنين منزل مواطن شمال رام الله

مركز الإنسان يدين حرق المستوطنين منزل مواطن شمال رام الله

منوعات

طليق منة عرفة يتصدر الترند في تصريحات صادمة

طليق منة عرفة يتصدر الترند في تصريحات صادمة

كم بلغت تكلفة حفل زفاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش؟

كم بلغت تكلفة حفل زفاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش؟

كبار الفنانين يوجّهون انتقادات لاذعة لِـ ياسمين عز: خليكِ طبيعية

كبار الفنانين يوجّهون انتقادات لاذعة لِـ ياسمين عز: خليكِ طبيعية

هل تُنهي المحكمة اليوم تعاقد روتانا مع شيرين عبدالوهاب؟

هل تُنهي المحكمة اليوم تعاقد روتانا مع شيرين عبدالوهاب؟

بإطلالة جذابة.. ياسمين صبري تخطف أنظار الجمهور

بإطلالة جذابة.. ياسمين صبري تخطف أنظار الجمهور

حيّرت الجمهور.. خالد الصاوي ينشر صورة معدّلة برفقة رامز جلال

حيّرت الجمهور.. خالد الصاوي ينشر صورة معدّلة برفقة رامز جلال

شاهد: حلا شيحة توجّه رسالة للجمهور بظهورها الأول خلال رمضان

شاهد: حلا شيحة توجّه رسالة للجمهور بظهورها الأول خلال رمضان

السبب الحقيقي وراء عدم عرض مسلسل &quot;تحت الوصايا&quot;

السبب الحقيقي وراء عدم عرض مسلسل "تحت الوصايا"

مي سليم تكشف سبب رفضها الزواج من مهاجم هداف بالنادي الأهلي

مي سليم تكشف سبب رفضها الزواج من مهاجم هداف بالنادي الأهلي

أول تعليق من ياسمين عز بعد وقوعها ضحية &quot;رامز نيفر إند&quot;

أول تعليق من ياسمين عز بعد وقوعها ضحية "رامز نيفر إند"

عربي

مصرع 19 مهاجراً أفريقياً بعد غرق قاربهم قبالة سواحل تونس

مصرع 19 مهاجراً أفريقياً بعد غرق قاربهم قبالة سواحل تونس

لبنان: قرار تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي يثير جدلاً واسعاً

لبنان: قرار تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي يثير جدلاً واسعاً

الأردن والكويت تدينان مشاريع الاستيطان الإسرائيلية الجديدة بالضفة

الأردن والكويت تدينان مشاريع الاستيطان الإسرائيلية الجديدة بالضفة

ارتفاع عدد ضحايا القصف الأميركي في سوريا

ارتفاع عدد ضحايا القصف الأميركي في سوريا