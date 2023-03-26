طالع المعايير.. الشرطة الفلسطينية تُعلن فتح باب التسجيل والانتساب





ونشرت الشرطة الفلسطينية المعايير التالية، أن يكون فلسطيني/ة الجنسية، أن يكون العمر من (18 – 24 عاماً)، أن لا يقل الطول عن 170سم، أن يتناسب الطول مع الوزن، أن يجتاز الفحص الطبي و المخبري، وأن يكن حسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون قد صدر بحقه/ا حكم على خلفية جنائية، وأن لا يقل المؤهل العلمي عن الصف العاشر، وأن يجيد القراءة و الكتابة.



وأشارت إلى أن القبول للإناث وفق المعاير السابقة، باستثناء الطول على أن لا يقل عن 160 سم.





وقالت الشرطة: إن على الراغبين/ات للتقدم ، التوجه الى مديرية شرطة المحافظة (كل في محافظته) قسم التنظيم والإدارة، وأن يحضر معه الوثائق التالية: صورة عن شهادة الميلاد، صورة عن الهوية الشخصية، صورة عن آخر مؤهل علمي، صور شخصية حجم 4/6.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت المديرية العامة للشرطة الفلسطينية، عن فتح باب التسجيل والانتساب لدورة تدريب تأسيسية لكلا الجنسين.