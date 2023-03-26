شؤون فلسطينية

طالع المعايير.. الشرطة الفلسطينية تُعلن فتح باب التسجيل والانتساب

طالع المعايير.. الشرطة الفلسطينية تُعلن فتح باب التسجيل والانتساب
الشرطة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المديرية العامة للشرطة الفلسطينية، عن فتح باب التسجيل والانتساب لدورة تدريب تأسيسية لكلا الجنسين.

ونشرت الشرطة الفلسطينية المعايير التالية، أن يكون فلسطيني/ة الجنسية، أن يكون العمر من (18 – 24 عاماً)، أن لا يقل الطول عن 170سم، أن يتناسب الطول مع الوزن، أن يجتاز الفحص الطبي و المخبري، وأن يكن حسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون قد صدر بحقه/ا حكم على خلفية جنائية، وأن لا يقل المؤهل العلمي عن الصف العاشر، وأن يجيد القراءة و الكتابة.

وأشارت إلى أن القبول للإناث وفق المعاير السابقة، باستثناء الطول على أن لا يقل عن 160 سم.

وقالت الشرطة: إن على الراغبين/ات للتقدم ، التوجه الى مديرية شرطة المحافظة (كل في محافظته) قسم التنظيم والإدارة، وأن يحضر معه الوثائق التالية: صورة عن شهادة الميلاد، صورة عن الهوية الشخصية، صورة عن آخر مؤهل علمي، صور شخصية حجم 4/6.

أخبار ذات صلة

طالع المعايير.. الشرطة الفلسطينية تُعلن فتح باب التسجيل والانتساب

طالع المعايير.. الشرطة الفلسطينية تُعلن فتح باب التسجيل والانتساب

الخارجية تدين جريمة إحراق منزل في سنجل

الخارجية تدين جريمة إحراق منزل في سنجل

الداخلية بغزة تنشر تنويهاً بشأن عمل معبر رفح البري غداً الإثنين

الداخلية بغزة تنشر تنويهاً بشأن عمل معبر رفح البري غداً الإثنين

مركز فلسطين: الاحتلال لا يزال يحتجز جثامين 12 أسيرًا شهيدًا

مركز فلسطين: الاحتلال لا يزال يحتجز جثامين 12 أسيرًا شهيدًا

مركز الإنسان يدين حرق المستوطنين منزل مواطن شمال رام الله

مركز الإنسان يدين حرق المستوطنين منزل مواطن شمال رام الله

الرئاسة: حكومة الاحتلال تُحاول جر المنطقة إلى مربع العنف والتصعيد

الرئاسة: حكومة الاحتلال تُحاول جر المنطقة إلى مربع العنف والتصعيد

الشؤون المدنية تتسلم جثمان الشهيد الأسير أحمد أبو علي

الشؤون المدنية تتسلم جثمان الشهيد الأسير أحمد أبو علي

الخارجية: اقتحام الأقصى يفضح ادعاءات الاحتلال بشأن التهدئة خلال شهر رمضان

الخارجية: اقتحام الأقصى يفضح ادعاءات الاحتلال بشأن التهدئة خلال شهر رمضان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخارجية تدين جريمة إحراق منزل في سنجل

الخارجية تدين جريمة إحراق منزل في سنجل

مركز فلسطين: الاحتلال لا يزال يحتجز جثامين 12 أسيرًا شهيدًا

مركز فلسطين: الاحتلال لا يزال يحتجز جثامين 12 أسيرًا شهيدًا

مركز الإنسان يدين حرق المستوطنين منزل مواطن شمال رام الله

مركز الإنسان يدين حرق المستوطنين منزل مواطن شمال رام الله

غزة: وفاة وإصابتان في ستة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

غزة: وفاة وإصابتان في ستة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

نابلس: الاحتلال يعتقل مواطنيْن في حوارة ويشدد إجراءاته العسكرية في محيط المدينة

نابلس: الاحتلال يعتقل مواطنيْن في حوارة ويشدد إجراءاته العسكرية في محيط المدينة

شاهد: مستوطنون يحرقون منزلاً شمال رام الله وإنقاذ سكانه بأعجوبة

شاهد: مستوطنون يحرقون منزلاً شمال رام الله وإنقاذ سكانه بأعجوبة

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الأربعاء

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الأربعاء

منوعات

طليق منة عرفة يتصدر الترند في تصريحات صادمة

طليق منة عرفة يتصدر الترند في تصريحات صادمة

كم بلغت تكلفة حفل زفاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش؟

كم بلغت تكلفة حفل زفاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش؟

كبار الفنانين يوجّهون انتقادات لاذعة لِـ ياسمين عز: خليكِ طبيعية

كبار الفنانين يوجّهون انتقادات لاذعة لِـ ياسمين عز: خليكِ طبيعية

هل تُنهي المحكمة اليوم تعاقد روتانا مع شيرين عبدالوهاب؟

هل تُنهي المحكمة اليوم تعاقد روتانا مع شيرين عبدالوهاب؟

بإطلالة جذابة.. ياسمين صبري تخطف أنظار الجمهور

بإطلالة جذابة.. ياسمين صبري تخطف أنظار الجمهور

حيّرت الجمهور.. خالد الصاوي ينشر صورة معدّلة برفقة رامز جلال

حيّرت الجمهور.. خالد الصاوي ينشر صورة معدّلة برفقة رامز جلال

شاهد: حلا شيحة توجّه رسالة للجمهور بظهورها الأول خلال رمضان

شاهد: حلا شيحة توجّه رسالة للجمهور بظهورها الأول خلال رمضان

السبب الحقيقي وراء عدم عرض مسلسل &quot;تحت الوصايا&quot;

السبب الحقيقي وراء عدم عرض مسلسل "تحت الوصايا"

مي سليم تكشف سبب رفضها الزواج من مهاجم هداف بالنادي الأهلي

مي سليم تكشف سبب رفضها الزواج من مهاجم هداف بالنادي الأهلي

أول تعليق من ياسمين عز بعد وقوعها ضحية &quot;رامز نيفر إند&quot;

أول تعليق من ياسمين عز بعد وقوعها ضحية "رامز نيفر إند"

عربي

مصرع 19 مهاجراً أفريقياً بعد غرق قاربهم قبالة سواحل تونس

مصرع 19 مهاجراً أفريقياً بعد غرق قاربهم قبالة سواحل تونس

لبنان: قرار تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي يثير جدلاً واسعاً

لبنان: قرار تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي يثير جدلاً واسعاً

الأردن والكويت تدينان مشاريع الاستيطان الإسرائيلية الجديدة بالضفة

الأردن والكويت تدينان مشاريع الاستيطان الإسرائيلية الجديدة بالضفة

ارتفاع عدد ضحايا القصف الأميركي في سوريا

ارتفاع عدد ضحايا القصف الأميركي في سوريا