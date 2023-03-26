طالع المعايير.. الشرطة الفلسطينية تُعلن فتح باب التسجيل والانتساب
أعلنت المديرية العامة للشرطة الفلسطينية، عن فتح باب التسجيل والانتساب لدورة تدريب تأسيسية لكلا الجنسين.
ونشرت الشرطة الفلسطينية المعايير التالية، أن يكون فلسطيني/ة الجنسية، أن يكون العمر من (18 – 24 عاماً)، أن لا يقل الطول عن 170سم، أن يتناسب الطول مع الوزن، أن يجتاز الفحص الطبي و المخبري، وأن يكن حسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون قد صدر بحقه/ا حكم على خلفية جنائية، وأن لا يقل المؤهل العلمي عن الصف العاشر، وأن يجيد القراءة و الكتابة.
وأشارت إلى أن القبول للإناث وفق المعاير السابقة، باستثناء الطول على أن لا يقل عن 160 سم.
وأشارت إلى أن القبول للإناث وفق المعاير السابقة، باستثناء الطول على أن لا يقل عن 160 سم.
وقالت الشرطة: إن على الراغبين/ات للتقدم ، التوجه الى مديرية شرطة المحافظة (كل في محافظته) قسم التنظيم والإدارة، وأن يحضر معه الوثائق التالية: صورة عن شهادة الميلاد، صورة عن الهوية الشخصية، صورة عن آخر مؤهل علمي، صور شخصية حجم 4/6.
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