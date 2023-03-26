دولي

تحذير إسرائيلي.. درجة الحرارة في الصيف قد تصل إلى 49 درجة

تحذير إسرائيلي.. درجة الحرارة في الصيف قد تصل إلى 49 درجة
هيئة إسرائيلية تحذر من أن درجة الحرارة في الصيف قد تصل إلى 49 درجة
رام الله - دنيا الوطن
حذرت إحدى الهيئات في وزارة الجيش الإسرائيلية، وهيئة الأرصاد الجوية، من موجتي حر شديدتين قد ستضربان المنطقة في أشهر الصيف المقبل.

ووفق قناة (كان)، فقد نشرت هيئة الطوارئ الوطنية بوزارة الجيش، وهيئة الأرصاد الجوية، سيناريو مرجعي للطقس شديد الحرارة.

وقالت: في أشهر الصيف قد تكون هناك موجتا حر شديدتان تدومان من 3-4 أيام وتصل درجة الحرارة فيهما إلى 49 درجة.

وأضافت: "ستزيد نسبة الوفيات بنسبة 8.5% فوق المتوسط، وستكون فرصة اندلاع حرائق أعلى بنسبة من 10% إلى 15%".

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