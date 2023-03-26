الشؤون المدنية تتسلم جثمان الشهيد الأسير أحمد أبو علي

رام الله - دنيا الوطنتسلّمت طواقم الهيئة العامة للشؤون المدنية في مديرية يطا، اليوم الأحد، جثمان الشهيد الأسير أحمد بدر عبد الله أبو علي.وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن جثمان الشهيد أبو علي نقل إلى مستشفى يطا الحكومي، وسيتم تشييع جثمانه حسب ترتيبات عائلته.واستشهد الأسير أبو علي في العاشر من شباط/ فبراير الماضي، في مستشفى (سوروكا) الإسرائيليّ، بعد سنوات من مواجهته لجريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء).وكان أبو علي، اعتقل عام 2012، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن لمدة 12 عاماً.