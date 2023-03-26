شؤون فلسطينية

غزة: وفاة وإصابتان في ستة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

غزة: وفاة وإصابتان في ستة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، الخميس، وفاة طفل وإصابة مواطنَيْن جراء حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت شرطة المرور والنجدة: "إن الطفل سراج حمزة طافش 11 عام سكان الزيتون مسجد الشافعي، توفي متأثرًا بإصابته جراء دهسه من قبل شاحنة من نوع "ترك ونش".

ولفتت الشرطة إلى أنه تم توقيف سائق المركبة (أ. د)؛ لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وأوضحت أن ستة حوادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية نتجت عنها حالة الوفاة وإصابتان واحدة بجروح خطيرة، والأخرى بجروح طفيفة.

وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـتسع مركبات ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.

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