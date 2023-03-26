مصرع 19 مهاجراً أفريقياً بعد غرق قاربهم قبالة سواحل تونس

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الأحد، أن 19 مهاجراً على الأقل من دول أفريقيا جنوب الصحراء، لقوا حتفهم في غرق قاربهم قبالة تونس أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، في أحدث كارثة يتعرض لها قارب مهاجرين قبالة تونس.بدوره، أعلن الناطق باسم الحرس الوطني في تونس أن خفر السواحل انتشل تسع جثث لمهاجرين من جنوب الصحراء بسواحل صفاقس جنوب البلاد، بينهم أربعة أطفال ورضيع.وكانت وكالة (رويترز) نقلت عن مصدر قضائي تونسي، الجمعة، أن 34 مهاجراً أفريقياً فُقدوا بعد غرق قاربهم قبالة سواحل البلاد، وهو خامس قارب يغرق خلال يومين، في حوادث غرق أسفرت عن سقوط سبعة قتلى ونحو 67 مفقوداً.ومنذ الأربعاء الماضي، وبعد عمليات تمشيط للسواحل، أعلن الحرس الوطني التونسي ضبطه لأكثر من ثلاثة آلاف مهاجر غير نظامي أغلبهم من أفارقة جنوب الصحراء.يشار إلى أن سواحل صفاقس أصبحت منصة انطلاق رئيسية لرحلات قوارب تقل فارين من الفقر والصراعات في أفريقيا والشرق الأوسط أملا في حياة أفضل بأوروبا.وتشهد الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في أعداد قوارب الهجرة من السواحل التونسية باتجاه إيطاليا، فيما تنفذ السلطات التونسية حملة لتعقب مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء يقيمون في تونس بشكل غير قانوني.