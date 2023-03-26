نابلس: الاحتلال يعتقل مواطنيْن في حوارة ويشدد إجراءاته العسكرية في محيط المدينة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين من بلدة حوارة، جنوب نابلس.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين عاصم أحمد علي حمدان، وعبد الرحمن نمر عودة، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز حوارة أمام الخارجين من المدينة، كما أغلقت كل من بوابة تل "المربعة"، ودوار دير شرف غرب نابلس.وأضافت المصادر ذاتها، أن حاجز بيت فوريك شرق نابلس مغلق أمام الداخلين، ويشهد أزمة خانقة بسبب إجراءات التفتيش، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).كما يشهد حاجز صرة تفتيشا دقيقا وأزمة خانقة للخارجين.