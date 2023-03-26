غزة: اتحاد موظفي أونروا يعلن العصيان الإداري ويلوح بفعاليات تصعيدية

رام الله - دنيا الوطنأعلن اتحاد موظفي (أونروا) بغزة يعلن العصيان الإداري بكافة المرافق اعتباراً من غدٍ الإثنين بسبب الخلاف مع إدارة الوكالة وما وصفه عدم التزام مكتب غزة بما تعهد به المفوض العام.وقرر الاتحاد في بيان له اليوم الأحد، إعلان العصيان الإداري في كل مؤسسات وكالة الغوث بغزة اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 27/3/2023 والتي تشمل وقف كل الدورات وورشات العمل والزيارات الإشرافية والزيارات للمؤسسات على اختلافها من قبل أي مسئول بما فيها فرق الحماية وما يسمى الحيادية حتى إشعار آخر.كما طالب الاتحاد المفوض العام بالتدخل المباشر لإنهاء كل هذه الإشكاليات ووضع حد لسياسة المماطلة والتسويف في إقليم غزة.وأشار إلى أنه سيكون هناك إجراءات لاحقة وحاسمة وغير مسبوقة إن لم تستجب الإدارة لمطالب الموظفين.فليؤد مدير عمليات الوكالة بغزة مهامه أو ليرحل ...الزملاء والزميلات الكرام ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهبداية كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ونرجو الله أن يكون شهر بركة وخير علينا جميعاً.الزملاء الكرام ...من باب "إن الرائد لا يكذب أهله" نضعكم في صورة الحقيقة التي وصلت إليها الأمور مع إدارة الوكالة التي تمارس كل أنواع المماطلة والتسويف في كل القضايا وتعطل بذلك خدمات اللاجئين التي نذكرها في التالي:.1عدم التزام مكتب غزة الإقليمي بما تعهد به المفوض العام ومؤتمر العاملين بتطبيق نسبة 7.5 % يومي، وما زاد على ذلك عقود دائمة، مما سبب وجود حوالي ألفي وظيفة شاغرة في كل الدوائر، وهذه النسبة يجب الحفاظ عليها من خلال تعيين بدل المتقاعدين وتثبيت الدفعات التي تم الاتفاق عليها..2عدم استبدال موظفي البطالة في الصحة الذين زادت نسبتهم عن 40% بموظفين مثبتين فوراً، لضمان جودة الجهاز الصحي في الوكالة..3 عدم إعطاء سقف زمني واضح لتحويل جميع العاملين على نظام العمل الجزئي إلى دوام كامل حسب ما تم الاتفاق عليه..4عدم تطبيق اتفاقية LDC وتحويل جميع الأسماء التي تم التوافق عليها والموجودة لدى إدارة الوكالة إلى عقود دائمة حسب ما تم الاتفاق عليه..5عدم تعبئة النقص الحاد في المديرين المساعدين والكتبة وأذنة المدارس وعمال التوزيع وعمال العيادات وعمال صحة البيئة (بأسرع وقت ممكن) ، لما يسبب غيابهم من مكرهة صحية للطلاب ولمجتمع اللاجئين، ويضر بسمعة المؤسسة وتاريخها، والعمل بشكل فوري على تعيين 450آذن..6عدم التجاوب لمطالبنا بزيادة لمواجهة غلاء المعيشة والغلاء الفاحش في الأسعار وفق مسح الرواتب الأخير، ولا نجد أي صدى لذلك..7 رفض التعاطي مع ملف إجازة السبت الخاصة بدائرة الصحة، رغم موافقة مدير الصحة في مناطق عمليات الوكالة الخمس..8 التأكيد على حق أبناء الموظفين في التعيينات على أساس الكفاءة أسوة باللاجئين الفلسطينيين، وتمارس الإدارة الآن هذا الحرمان..9 عرقلة انتخابات اتحاد الموظفين وتدخل الإدارة في ذلك بمطالب مخالفة للدستور..10 عدم تعاطي مدير عمليات غزة مع خسائر الصندوق بعمل استثناءات أسوة بباقي مناطق عمليات الوكالة، أو عمل أية تسهيلات للالتحاق بصندوق التأمين والمعاشات والذي أصبح يهدد الموظفين في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.11. هدر أموال اللاجئين في مرافق وأبنية وبوابات شاهقة تحت ذريعة تحصينات أمنية داخل مكتب غزة الإقليمي سبقها إجراءات أمنية مذلة على البوابة لا يمكن القبول بها.زملاءنا ... إزاء كل هذا التدهور الخطير في خدمات اللاجئين نعلن ما يلي:1. إعلان العصيان الإداري في كل مؤسسات وكالة الغوث بغزة اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 27/3/2023 والتي تشمل وقف كل الدورات وورشات العمل والزيارات الإشرافية والزيارات للمؤسسات على اختلافها من قبل أي مسئول بما فيها فرق الحماية وما يسمى الحيادية حتى إشعار آخر.2. نطالب المفوض العام بالتدخل المباشر لإنهاء كل هذه الإشكاليات ووضع حد لسياسة المماطلة والتسويف في إقليم غزة.3. سيكون لنا إجراءات لاحقة وحاسمة وغير مسبوقة إن لم تستجب الإدارة لمطالب الموظفين.زملاءنا الكرام ... سنكون إن شاء الله الأمناء على قضاياكم العادلة، لا نقيل ولا نستقيل حتى يأذن الله بالفرج.اتحاد الموظفين العرب - غزة