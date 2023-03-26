غالانت مهدد بالإقالة حال معارضته للخطة القضائية

رام الله - دنيا الوطنقالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه في حال صوت وزير الجيش يوآف غالانت ضد تشريعات خطة إضعاف القضاء، فإنه سيتم إقالته من منصبه.وكان نتنياهو عاد فجر اليوم الأحد، من لندن ولم يتطرق إلى تصريحات غالانت، الذي طالب، بوقف دفع تشريعات خطة إضعاف القضاء ولإجراء حوار مع معارضيها، حسبما ذكرت (القناة 12).وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم اقتراح منصب وزير الجيش على ديختر، رئيس (الشاباك) الأسبق، بهدف ضمان تأييده للخطة القضائية.وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن غالانت طالب نتنياهو بعقد اجتماع لـ (كابينيت) من أجل استعراض المخاطر الأمنية في حال المصادقة على الخطة القضائية، إلا أن نتنياهو قرر عقد اجتماع لرؤساء أحزاب الائتلاف، بعد ظهر اليوم.