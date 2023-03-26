طولكرم: الاحتلال يقتحم مخيم نور شمس ويعتقل ثلاثة شبان وسط اندلاع اشتباكات







رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مخيم نور شمس شرقي طولكرم، واعتقلت ثلاثة شبان وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع مسلحين فلسطينيين.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال حاصرت منزلًا في مخيم نور شمس وسط استمرار لتبادل إطلاق النار بين جيش الاحتلال ومسلحين فلسطينيين.وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، بأن قوات الجيش داهمت قبل وقت قصير مخيم نور شمس في طولكرم لاعتقال مطلوبين فلسطينيين أطلقوا النار تجاه مستوطنة (آفني حيفتس) في وقت سابق.