شاهد: مستوطنون يحرقون منزلاً شمال رام الله وإنقاذ سكانه بأعجوبة

ووفق ما ذكرت إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية فقد تم إخلاء البيت وإنقاذ سكانه بأعجوبة، ولم يصب أحد منهم بأذى.

ويعود المنزل للمواطن أحمد ماهر عواشرة (35 عاما)، وكان يحوي ستة من أفراد عائلته.



