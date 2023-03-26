شاهد: مستوطنون يحرقون منزلاً شمال رام الله وإنقاذ سكانه بأعجوبة
أحرق مستوطنون فجر اليوم الأحد، منزل مواطن في بلدة سنجل شمال رام الله أثناء تواجده مع أسرته بداخله.
ووفق ما ذكرت إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية فقد تم إخلاء البيت وإنقاذ سكانه بأعجوبة، ولم يصب أحد منهم بأذى.
ويعود المنزل للمواطن أحمد ماهر عواشرة (35 عاما)، وكان يحوي ستة من أفراد عائلته.
وقال عواشرة: إن عائلته نجت بأعجوبة من الموت حرقاً، بعد أن ألقيت تجاه المنزل مواد حارقة من قبل أربعة مستوطنين لاذوا بالفرار، بعد توجه العشرات من أهالي البلدة الى المنزل.
التعليقات