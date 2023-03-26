مستوطنون يقتحمون الأقصى بعد إخراج المعتكفين ليلاً بالقوة

رام الله - دنيا الوطناقتحمت عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي قامت بتفريق ساحات الحرم من المصلين والمعتكفين لتأمين اقتحامات المستوطنين.وقالت دائرة الأوقاف الاسلامية، إن أعداداً كبيرة من المستوطنين اقتحمت المسجد الاقصى في ساعات الصباح الأولى، فيما قامت تلك القوات بإفراغ الأقصى من الفلسطينيين لتأمين اقتحامات المستوطنين.وشهد المسجد الأقصى، فجر اليوم حالة من التوتر، خاصة بعد إجبار شرطة الاحتلال المعتكفين داخله بالخروج منه.واقتحمت قوات من شرطة الاحتلال، المسجد القبلي وأخلت المعتكفين فيه، ومنعت من يغادره بالعودة إليه.وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في القدس القديمة وعند أبواب المسجد الأقصى، واحتجزت بطاقات هويات الشبان الذين يدخلون لأداء الصلاة لإجبارهم على الخروج من المسجد في أعقاب الصلاة.