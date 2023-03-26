شؤون فلسطينية

ينذر بعواقب وخيمة.. فتح تُعلق على اقتحام الاحتلال للأقصى وطرد المعتكفين

ينذر بعواقب وخيمة.. فتح تُعلق على اقتحام الاحتلال للأقصى وطرد المعتكفين
فتح تعلق على اقتحام قوات الاحتلال للأقصى وإخراج المعتكفين
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أسامة القواسمي، إن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية للمسجد الأقصى وإخراج المعتكفين بالقوة واعتقال المصليين ينذر بعواقب وخيمة، وهو عدوان آثم على شعبنا ومقدساتنا الإسلامية في شهر رمضان المبارك.

وأكد القواسمي في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا العدوان مقصود ومخطط له ضمن مسلسل الإعتداءات اليومية التي تقوم بها حكومة تل أبيب الفاشية، والتي تهدف الى تصدير الأزمه الداخلية لتفجير الأوضاع.

ودعا القواسمي أبناء حركة فتح والشعب الفلسطيني إلى الاعتكاف والرباط والدفاع عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية أمام هذا العدوان الغاشم الذي، يستفز مشاعر كل المسلمين والأحرار في العالم.

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