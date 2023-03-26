النائبة حلايقة تدعو للرباط في الأقصى والإبراهيمي والتصدي لمخططات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطندعت النائب سميرة حلايقة للاعتكاف والرباط في المقدسات الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي الشريف في الخليل، والتصدي لمخططات الاحتلال التهويدية.وقالت النائب حلايقة إنه "ومع ازدياد مخططات الاحتلال الإسرائيلي لفرض الهيمنة والسيطرة على المقدسات الإسلامية وتحويلها إلى السيطرة الصهيونية الكاملة يجب أن تتوجه الانظار إلى هذه الأماكن لحمايتها والذود عنها".وشددت على "ضرورة إفشال المخططات التهويدية التي ترعاها حكومة الاحتلال، وأنه على الفلسطينيين التوجه للصلاة والرباط فيها".وأكدت أن "المقدسات الإسلامية تتعرض لاستهداف حقيقي للنيل منها وخاصة المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي".ولفتت حلايقة إلى أنه "من الواجب أيضا إحياء ليالي رمضان والاعتكاف فيها واصطحاب الأطفال والأسر لتعميق الانتماء إليها وبث روح الدفاع عنها وحمايتها لدى الجميع".