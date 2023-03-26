أول تعليق من حماس على اقتحام قوات الاحتلال للأقصى وإخراج المعتكفين



وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع، إن "الاحتلال ينتهك قدسية شهر رمضان المبارك وحرمة المسجد الأقصى ويصادر حق حرية العبادة وذلك في إطار حربه الدينية المعلنة على شعبنا ومقدساتنا".



وأضاف القانوع في تصريح صحفي: "اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني للمسجد الأقصى ومحاولات إخراج المعتكفين منه تصعيد خطير يتحمل الاحتلال وحكومته الفاشية عواقب ذلك".



وتابع: "نحيي المرابطين والمرابطات الذين يتصدون لاقتحامات الاحتلال ويدافعون عن حرمة المسجد الأقصى وهويته وسيفشلون مخططات الاحتلال"، مهيباً بجماهير شعبنا في الضفة الغربية وأراضي 48 لشد الرحال للمسجد الأقصى والرباط في ساحاته والتصدي لجريمة اقتحامه.





رام الله - دنيا الوطنعلّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى وإخراج المعتكفين من داخله بالقوة، مساء السبت.