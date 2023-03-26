شؤون فلسطينية

"التعاون الإسلامي" تدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على مخطط لبناء وحدات استيطانية جديدة

"التعاون الإسلامي" تدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على مخطط لبناء وحدات استيطانية جديدة
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلي عطاءات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشريف.

وأكدت في بيان صدر عنها، مساء السبت، أن "سياسة الاستيطان الاستعماري غير شرعية، وتشكّل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخصوصا قرار مجلس الأمن رقم  (2334)".

كما جددت المنظمة رفضها وإدانتها الشديدة لقرار الكنيست الاسرائيلي إلغاء "قانون فك الارتباط" وشرعنة الأنشطة الاستيطانية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعت، في الوقت نفسه، الأطراف الدولية الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها في إنفاذ قرارات الشرعية الدولية، والضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، لوقف إعتداءاتها وانتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

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