شؤون فلسطينية

زعارير: مخططات المستوطنين بالأقصى تستوجب وقفة جادة على كافة

زعارير: مخططات المستوطنين بالأقصى تستوجب وقفة جادة على كافة
باسم زعارير
رام الله - دنيا الوطن
دعا النائب باسم زعارير لوقفة صادقة من قبل كافة أطياف الشعب الفلسطيني وعلى كافة المستويات، للتصدي لحملات الاقتحام والتهويد التي يتعرض لها المسجد الأقصى والمسجد الابراهيمي.

ودعا زعارير لشد الرحال إلى المسجدين الأقصى والإبراهيمي والاعتكاف طيلة أيام وليالي الشهر الفضيل.

وأضاف: "إن لشعبنا عبرة في صمود الأسرى الأبطال الذين انتصروا على مؤسسة الاحتلال الأمنية قبل ان يشرعوا بالإضراب لأن الاحتلال يعلم أنهم إذا قالوا فعلوا".

وأشار إلى أن "حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة والتي تضم بن جفير وسموترتش تريد أن تحقق ما لم تحققه حكومات الاحتلال المتعاقبة منذ عقود طويلة".

وأوضح أن "حكومة الاحتلال تعتقد أن ما تمارسه بحق شعبنا ومقدساته نابع من أفكار وعقائد تلمودية، وهذا ينسجم مع توجه نسبةً كبيرة من المستوطنين أصحاب فكر الصهيونية الدينية".

ولفت إلى أن "الاحتلال يهاجم شعبنا ضمن سياق خطة ممنهجة ويبدو أنها عاجلة، لذلك فهم يتحركون على كل الجبهات وفي مقدمتها الأسرى والمقدسات وبناء المستوطنات والحملات العسكرية المسعورة ضد ابناء شعبنا العزل".

وبيّن زعارير أن شعبنا قد أدرك أنه الوحيد في ساحة المعركة مع الاحتلال، والوحيد الذي يتصدى لإجراءات الاحتلال في السجون والمقدسات والدفاع عن النفس.

وذكر أنه "لا سند لشعبنا من الدول او الشعوب وحتى السلطة الفلسطينية لا تريد الاصطفاف إلى جانب الشعب بل تستمر في التنسيق الأمني وعقد اللقاءات الأمنية لتصفية الحالة الثورية على ساحة الضفة، التزامًا منها بما يمليه الاحتلال والداعم الرئيسي له أمريكا".

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