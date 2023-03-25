السعودية تدين قرار الاحتلال نشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة





وأهابت الوزارة بالمجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف ممارساته الاستفزازية، التي من شأنها عرقلة مسارات الحلول السياسية القائمة على مبادرة السلام العربية، وتقويض جهود السلام الدولية.





رام الله - دنيا الوطنأدانت المملكة العربية السعودية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي نشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية خلال الأسبوع الجاري داخل الأراضي الفلسطينية.وعبّرت وزارة الخارجية السعودية في بيان صدر عنها، مساء السبت، عن "استنكار المملكة وتنديدها لهذا القرار الذي يعد استمراراً للانتهاكات الصارخة التي تقوم بها سلطات الاحتلال".