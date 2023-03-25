حمادة: عملية حوارة رسالة تحد من شعبنا ومقاومته لجيش الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة (حماس) عن مدينة القدس، محمد حمادة، إن عملية حوارة الجديدة، مساء اليوم السبت، هي رسالة تحد من شعبنا ومقاومته لجيش الاحتلال.وبين حمادة أن "بلدة حوارة المحاصرة تواصل المقاومة والرد على عنجهية الاحتلال ومستوطنيه".وأضاف: "طالما بقي الاحتلال فإن المقاومة ستتواصل رغم كل الجرائم الصهيونية، وإن العملية اليوم هي رسالة جديدة للمتآمرين على قضيتنا ومقاومتنا".ودعا حمادة "ثوار شعبنا لمواصلة توجيه الضربات لهذا العدو، وضرب أهداف الاحتلال ومستوطنيه على امتداد أرضنا المحتلة".