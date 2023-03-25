راصد جوي يُوضّح تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين خلال الأيام المقبلة

رام الله - دنيا الوطنتحدث الراصد الجوي ليث العلامي، السبت، عن تفاصيل الحالة الجوية التي ستشهدها الأراضي الفلسطينية خلال الأيام المقبلة.وقال العلامي في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إن الفرصة تبقى مهيأة خلال يوم غد الأحد لهطول أمطار ضمن نطاقات جغرافية عشوائية مُتفرقة "غير شاملة".وأوضح أنه سيكون هناك "ارتفاع قليل على الحرارة يومي الإثنين والثلاثاء، وعودة انخفاضها بشكل ملموس خلال أيام نهاية الأسبوع وبالتالي أجواء باردة بشكل ملحوظ خاصة ليلاً".