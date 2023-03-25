بوتين: روسيا ستنشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروس

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن بلاده ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا وستستكمل بناء منشأة لتخزينها هناك بحلول الأول من تموز/ يوليو المقبل.وقال بوتين في تصريحات نقلها التلفزيون الروسي: "لا شيء غير اعتيادي هنا: الولايات المتحدة تفعل ذلك منذ عقود، وهي تنشر منذ زمن طويل أسلحتها النووية التكتيكية على أراضي حلفائها"، مضيفاً: "اتفقنا على القيام بالأمر نفسه".وأشار بوتين إلى أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو يطرح منذ وقت طويل مسألة نشر أسلحة نووية تكتيكية في بلده المتاخم لبولندا.ونقلت وكالة (تاس) عن بوتين قوله: "اتفقنا مع لوكاشينكو على أن نضع أسلحة نووية تكتيكية في بيلا دون انتهاك نظام حظر الانتشار".كما أشار لفت بوتين إلى أن موسكو سترد على تزويد الغرب لأوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب.وذكر بوتين أن روسيا ستكمل بناء منشأة لتخزين الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروس بحلول الأول من تموز/ يوليو، مضيفاً أن موسكو لن تنقل فعلياً التحكم في تلك الأسلحة إلى مينسك.وقال إن "روسيا نشرت بالفعل عشر طائرات في بيلا روس قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية، كما نقلت عدداً من أنظمة الصواريخ التكتيكية من طراز إسكندر القادرة أيضاً على حمل تلك الأسلحة".