دولي

بن غفير يطالب نتنياهو بإقالة وزير الجيش يوآف غالانت

بن غفير يطالب نتنياهو بإقالة وزير الجيش يوآف غالانت
إيتمار بن غفير ويوآف غالانت
رام الله - دنيا الوطن
طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الجيش يؤاف غالانت، عقب مطالبته بوقف التعديلات القضائية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن بن غفير، قوله: "غالانت استسلم لابتزازات وتهديدات الفوضويين الذين يدعون إلى العصيان، ويستخدمون الجيش كأداة مساومة، إنني أدعو رئيس الوزراء لإقالته فوراً".

وكان وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، طالب، اليوم السبت، بوقف تشريعات إضعاف القضاء بشكل فوري، محذراً من تداعياتها الخطيرة على الجيش والأجهزة الأمنية.

وقال غالانت إن "الانقسام المتزايد في المجتمع يتغلغل إلى الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، هذا خطر مباشر وملموس واضح على أمن البلاد ولن أدع هذا الأمر يحدث".

وتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم، في تل أبيب وعدة مدن ضد حكومة نتنياهو وإضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا، وذلك للأسبوع الثاني عشر على التوالي.

وفي وقت سابق من اليوم، تظاهر الآلاف قبالة منزل وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، في محاولة للضغط عليه من أجل وقف تشريعات إضعاف القضاء.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع تزامناً مع المظاهرات، فيما اعتقلت عدداً من المتظاهرين واستخدمت المياه العادمة لتفريق عدة مظاهرات.

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