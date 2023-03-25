شؤون فلسطينية

بن غفير يطالب باتخاذ هذه الخطوات عقب عملية حوارة

بن غفير يطالب باتخاذ هذه الخطوات عقب عملية حوارة
إيتمار بن غفير
رام الله - دنيا الوطن
طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الحكومة الإسرائيلية باتخاذ عدة خطوات في أعقاب عملية إطلاق النار في بلدة حوارة بنابلس، مساء السبت، والتي أسفرت عن إصابة مستوطنيْن إحدهما بجراح خطيرة.

ونقلت (القناة 12) عن بن غفير دعوته لانعقاد (كابينت) عقب عملية حوارة "للخروج بقرارات تهدف إلى بسط السيطرة الأمنية وإقامة حواجز دائمة وإغلاق المتاجر التي تشكل خطرًا أمنيًا".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت، مساء اليوم السبت، بوقوع إصابتين جراء عملية إطلاق نار في بلدة حوارة بنابلس.

بدورها، قالت (القناة 12) الإسرائيلية، إن الفرق الطبية أخلت المصابيْن في عملية إطلاق النار بحوارة إلى مستشفى (بيلينسون)، وأدخلا فوراً إلى غرفة العناية الطارئة.

فيما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن الجيش أغلق بعض مداخل جنوب نابلس واستدعى قوات إضافية لحوارة في إطار مطاردة منفذي العملية.

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