شؤون فلسطينية

تعليق حماس على عملية إطلاق النار في حوارة

تعليق حماس على عملية إطلاق النار في حوارة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
علّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على عملية إطلاق النار في بلدة حوارة بنابلس، مساء السبت، والتي أسفرت عن إصابة ثلاثة جنود أحدهم بجراح خطيرة.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانـوع، إن "عملية إطلاق النار البطولية في بلدة حوارة تأتي في إطار عمليات الرد المستمرة على  جرائم الاحتلال وآخرها اغتيال قائد كتيبة طولكرم المجاهد أمير أبو خديجة وتبرهن على ديمومة المقاومة واستمراريتها".

وأضاف القانوع: "عمليات المقاومة وضربات الشباب الثائر في الضفة الغربية ستتصاعد رداً على سلوك حكومة الاحتلال المتطرفة ولن تنكسر أو ينجح أحد من إيقافها".

وتابع: " ستظل بلدة حوارة وشبابها الثائرين الأبطال أيقونة فخر للمقاومة وستتحطم على صخرة صمودها مخططات الاحتلال وستفشل كل محاولات حصارها وكسر إرادتها".

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