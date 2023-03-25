شؤون فلسطينية

مستشفى الأقصى تصدر توضيحا حول ملابسات وفاة الصحفية مرج الزهور أبو هين

مستشفى الأقصى تصدر توضيحا حول ملابسات وفاة الصحفية مرج الزهور أبو هين
مرج الزهور أبو هين
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت إدارة مشتفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، مساء اليوم السبت، بياناً توضيحياً حول ملابسات وفاة الصحفية مرج الزهور أبو هين، خلال عملية ولادة داخل المشفى.

وقالت المستشفى إن الفقيدة وصلت وهي حامل في الأسبوع الـ 34 إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة للغاية، وتعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم ٢٥٠/١٢٠ وتم الشروع في إجراءات الإنعاش وإنقاذ الحياة.

وأوضحت أنه "تم اجراء عملية قيصرية عاجلة لإنقاذ الجنين مع استمرار إجراءات الإنعاش، مبينة أنه رغم بذل الطاقم الطبي غاية وسعه الا أن قدر الله كان سابقا ولم تفلح اجراءات انقاذ الحياة".

وتقدمت إدارة المستشفى بأحر التعازي والمواساة إلى ذوي الفقيدة سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته .

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