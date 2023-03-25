غنيم يطالب بإلزام إسرائيل بوقف سياساتها المائية التعسفية

رام الله - دنيا الوطنطالب رئيس سلطة المياه مازن غنيم، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالتدخل لوقف السياسات المائية التعسفية، وإلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية.جاء ذلك في فعالية خاصة نظمتها سلطة المياه، بعنوان: "أهمية تحقيق الهدف السادس للمياه في ظل السياق الفلسطيني الخاص"، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، المنعقد في نيويورك، بحضور عدد من الوزراء والمنظمات الإقليمية والدولية.واستعرض غنيم أهمية تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، باعتباره الأساس للحياة والتنمية مؤكدا أن فلسطين ورغم التحديات الصعبة تواصل العمل على تنفيذ خطتها، التي تصب في تحقيق هذا الهدف.وقال إن تحقيق الهدف السادس في فلسطين يرتبط ارتباطا كبيرا بالسياق الخاص الذي يفرضه الاحتلال بنهبه للمصادر المائية، وانتهاكاته اليومية التي انعكست في مجملها على القطاع المائي الفلسطيني.وأكد أن منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مطالبين باتخاذ خطوات عملية في دعم التوجه الفلسطيني القاضي بضرورة إعادة التخصيص المائي وفقا لمبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالمصادر المائية المشتركة، كما أكد حق فلسطين كدولة مشاطئة في الاستفادة من مياه نهر الأردن ومقدرات البحر الميت، وضرورة إلزام إسرائيل باحترام مبادئ حقوق الإنسان، وتطبيق القانون الدولي الإنساني وجميع الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان.وأشار إلى أن فلسطين تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة على الأرض ساهمت في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، رغم التحديات الصعبة التي يفرضها الاحتلال.