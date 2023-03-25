دولي

الداخلية التركية: أكثر من 1200 ضحية بالزلزال لم تعرف هوياتهم حتى الآن

الداخلية التركية: أكثر من 1200 ضحية بالزلزال لم تعرف هوياتهم حتى الآن
زلزال تركيا
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول في وزارة الداخلية التركية، إنه تعذر على السلطات تحديد هويات 1297 شخصا، لقوا حتفهم في زلزال 6 فبراير الماضي، جنوب شرقي تركيا.

وقال فيدات مرجان، رئيس إدارة الأمن العام في المديرية العامة للأمن، خلال تقديمه معلومات عن الخسائر بعد الزلزال أمام لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، إنه تم تكليف 170 فريقا و461 فردا بالعمل في المنطقة، من أجل تحديد هويات الضحايا.

وذكر المسؤول أنه بفضل الجهود، تم التعرف على هويات 3755 مواطنا فقدوا أرواحهم في الزلزال، من خلال بصمات الأصابع، كما تم التعرف على 275 من خلال الصور، وقال مرجان: "لدينا حاليا 1297 مواطنا أخذنا عينات الحمض النووي الخاصة بهم، وعينات بصمات الأصابع، والذين لم نتمكن من التعرف عليهم. الدراسات لا تزال جارية بحقهم".

ولقى أكثر من 50 ألف شخص مصرعهم، في الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وكان مركزه مدينة كهرمان مرعش.

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