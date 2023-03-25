رئيس وزراء السويد يعترف أن فنلندا ستنضم إلى الناتو أسرع من بلاده

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، إن فنلندا ستنضم إلى حلف الناتو، أسرع من بلاده.وقال كريسترسون، خلال مؤتمر لحزب التحالف المعتدل، "الآن كل شيء يقول إن فنلندا ستصبح عضوا في حلف الناتو قبل السويد".وفي ذات السياق، صرح عضو اللجنة البرلمانية التركية للسياسة الخارجية عن حزب الشعب الجمهوري، أوتكو تشاكير، يوم الخميس الماضي، بأن الجمعية العامة للجمعية الوطنية الكبرى ستنظر في بروتوكول، عضوية فنلندا في حلف الناتو الأسبوع الجاري.وبدوره، قال رئيس الفصيل الحاكم في البرلمان الهنغاري، فيدس ماتي كوتشيس، إن بودابست ستصوت على انضمام فنلندا إلى حلف الناتو في الـ 27 من مارس الجاري، وأنه سيتم اتخاذ قرار بشأن عضوية السويد في الحلف في وقت لاحق.وتقدمت فنلندا والسويد بطلب للانضمام إلى حلف الناتو، في شهر مايو 2022، لكن أنقرة منعت عملية انضمامهما، وطالبتهما بإعلان المنظمات الكردية المتواجدة على أراضيهما "منظمات إرهابية"، وتسليم تركيا أكثر من 33 متهما بالإرهاب، أو بالمشاركة في محاولة الانقلاب في تركيا في عام 2016.