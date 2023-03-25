حماس تحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير وليد دقة

رام الله - دنيا الوطنحمّلت حركة (حماس) سلطات الاحتلال وإدارة مصلحة السجون؛ المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير وليد دقة، بعد التدهور الذي طرأ على صحّته جراء معاناته من مرض السرطان، وما تعرّض له من جريمة إهمال متعمّدة، ومماطلة في نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبيّة اللازمة.وأدان الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي اليوم السبت، سياسة الإهمال الطبي المستمرة التي يتعرض لها أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال.ودعا القانوع المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية للضغط على الاحتلال للكف عن انتهاكاته وجرائمه والتي تستوجب الإدانة والمحاسبة.