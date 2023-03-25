شؤون فلسطينية

سلطة المياه تنظم جلسة خاصة لفلسطين في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه

سلطة المياه تنظم جلسة خاصة لفلسطين في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه
رام الله - دنيا الوطن
نظمت سلطة المياه جلسة خاصة لفلسطين تحت عنوان: ": "أهمية تحقيق الهدف السادس للمياه في ظل السياق الفلسطيني الخاص"، والتي حضرها عدد من الوزراء والمنظمات الإقليمية والدولية، في نيويورك.

وفي كلمته الافتتاحية، استعرض م. غنيم أهمية تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، باعتباره الأساس للحياة والتنمية ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى، مؤكدا أن فلسطين ورغم التحديات الصعبة تواصل العمل على تنفيذ خطتها والتي تصب في تحقيق هذا الهدف.

وركز م. غنيم أن تحقيق الهدف السادس في فلسطين يرتبط ارتباطا كبيرا بالسياق الخاص الذي يفرضه الاحتلال بنهبه للمصادر المائية، وانتهاكاته اليومية التي انعكست في مجملها على القطاع المائي الفلسطيني. وطالب م. غنيم في كلمته الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التدخل لوقف السياسات المائية التعسفية، وإلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية.

من جانبه أعرب الوزير المغربي د. نزار بركة أن بلاده تقف مع الشعب الفلسطيني في مطالبه العادلة، وأن المملكة المغربية وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك محمد السادس تحرص على تعزيز التعاون مع الحكومة الفلسطينية وخصوصا في المجلات الحيوية قطاع المياه، وعليه سيتم مباشرة استكمال التعاون القادم في العديد من المجالات المائية بين البلدين الشقيقين.

وفي مداخلته اعتبر وزير المياه والبيئة اليمني د. توفيق الشربجي أن الدول العربية وخصوصا التي تواجه النزاعات والاحتلال ومنها بلاده، تواجه تحديات صعبة، تتطلب تكثيف العمل والدعم الإقليمي والدولي. وتطرق الى ضرورة افراد نهج خاص لادارة المياه في حالات الطوارئ والتي أصبحت فلسطين وبحكم عقود الاحتلال الطويلة لها خبرة كبيرة يمكن الاستفادة منها، داعيا إلى أهمية دعم الدول التي تواجه النزاعات لضمان استدامة خدمات المياه.

بدورها أكدت الدكتورة شهيرة وهبي مدير إدارة البيئة والإسكان والحد من الكوارث، على المواقف الثابتة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وسيادته على أرضه ومقدراته، مشيرة أن المجلس الوزاري العربي للمياه أفرد بنودا خاصة لدعم قطاع المياه الفلسطيني، ومتابعة ممارسات الاحتلال في سرقة المياه العربية في فلسطين والجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني، وأشارت أن الأطماع المائية في المياه العربية تشكل تهديدا للأمن المائي العربي وبالتالي الأمن القومي العربي.

ممثلا عن وزير الموارد المائية العراقية استعرض السيد علي راضي ثامر مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات، الوضع المائي الصعب في بلاده، وما بات يشكله التغير المناخي من تهديد اضافي للمصادر المائية في بلاده والمنطقة، مشيرا الى اهمية تكثيف وتكامل الجهود العربية امواجهة التحديات المائية الصعبة.

هذا وطرح ممثلي المنظمات الدولية والأممية آليات دعم منظماتهم للقطاع المائي الفلسطيني بما فيها البنك الدولي ومنظمة اليونسيف والصندوق الأخضر للمناخ ومنظمة الاسكوا التي أدار ممثلها د. زياد الخياط الجلسة، مستعرضين حلولا وتوجهات إستراتيجية لدعم القطاع المائي الفلسطيني لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

وأكد م. غنيم في هذا السياق أن منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مطالبين باتخاذ خطوات عملية في دعم التوجه الفلسطيني القاضي بضرورة إعادة التخصيص المائي وفقا لمبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالمصادر المائية المشتركة،كما أكد على حق فلسطين كدولة مشاطئة من الاستفادة من مياه نهر الأردن ومقدرات البحر الميت، وضرورة إلزام إسرائيل باحترام مبادئ حقوق الإنسان، وتطبيق القانون الدولي الإنسانيوجميع الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان. مضيفاً في هذا الجانب أهمية تطبيق ما نصت عليه محكمة العدل الدولية والمتعلق بقدرة الشعوب على التصرف بحرية في ثرواتهم ومواردهم الطبيعية، بما في ذلك المياه. وما أكدت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة من حق الإنسان في التنمية وأيضاً الحق في المياه والصرف الصحي ضرورة للتمتع الكامل بالحياة وجميع حقوق الإنسان.

وحيث أن أعمال المؤتمر تهدف إلى تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه والصرف الصحي،أشار المهندس غنيمبإن فلسطين تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة على الأرض ساهمت في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، رغم التحديات الصعبة التي يفرضها الاحتلال.

أخبار ذات صلة

غنيم يطالب بإلزام إسرائيل بوقف سياساتها المائية التعسفية

غنيم يطالب بإلزام إسرائيل بوقف سياساتها المائية التعسفية

حماس تحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير وليد دقة

حماس تحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير وليد دقة

الديمقراطية: 91 شهيداً منذ مطلع العام

الديمقراطية: 91 شهيداً منذ مطلع العام

مركز فلسطين: 14% من الأسرى في سجون الاحتلال مرضى منهم 19 مصاباً بالسرطان

مركز فلسطين: 14% من الأسرى في سجون الاحتلال مرضى منهم 19 مصاباً بالسرطان

سلطة المياه تنظم جلسة خاصة لفلسطين في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه

سلطة المياه تنظم جلسة خاصة لفلسطين في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه

فتوح يُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير وليد دقة المصاب بالسرطان

فتوح يُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير وليد دقة المصاب بالسرطان

حمدونة: الأسيران عدنان ودقة بحاجة لانقاد حياة

حمدونة: الأسيران عدنان ودقة بحاجة لانقاد حياة

جماهير غفيرة تشارك في تشييع الشهيد طارق معالي في رام الله

جماهير غفيرة تشارك في تشييع الشهيد طارق معالي في رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: 91 شهيداً منذ مطلع العام

الديمقراطية: 91 شهيداً منذ مطلع العام

مركز فلسطين: 14% من الأسرى في سجون الاحتلال مرضى منهم 19 مصاباً بالسرطان

مركز فلسطين: 14% من الأسرى في سجون الاحتلال مرضى منهم 19 مصاباً بالسرطان

سلطة المياه تنظم جلسة خاصة لفلسطين في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه

سلطة المياه تنظم جلسة خاصة لفلسطين في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه

فتوح يُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير وليد دقة المصاب بالسرطان

فتوح يُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير وليد دقة المصاب بالسرطان

حمدونة: الأسيران عدنان ودقة بحاجة لانقاد حياة

حمدونة: الأسيران عدنان ودقة بحاجة لانقاد حياة

وزيرا المياه الفلسطيني واللبناني: المياه أصبحت مصيرية يتوقف عليها حاضر ومستقبل المنطقة

وزيرا المياه الفلسطيني واللبناني: المياه أصبحت مصيرية يتوقف عليها حاضر ومستقبل المنطقة

حماس تعزّي باكستان وأفغانستان في ضحايا الزلزال

حماس تعزّي باكستان وأفغانستان في ضحايا الزلزال

الشيخ عكرمة صبري يُحمل الاحتلال مسؤولية أي تصعيد في الأقصى والقدس

الشيخ عكرمة صبري يُحمل الاحتلال مسؤولية أي تصعيد في الأقصى والقدس

منوعات

في حضرة العمدة.. روبي تحاول إيقاف جريمة ختان

في حضرة العمدة.. روبي تحاول إيقاف جريمة ختان

رانيا يوسف: أنا بحب ربنا لكن مش بخاف منه ولا من الموت

رانيا يوسف: أنا بحب ربنا لكن مش بخاف منه ولا من الموت

من هي ضيفة رامز جلال في &quot;رامز نيفر أند&quot; اليوم؟

من هي ضيفة رامز جلال في "رامز نيفر أند" اليوم؟

شاهد.. أحمد السقا يثير حالة من الغضب بعد أكله لثعبان

شاهد.. أحمد السقا يثير حالة من الغضب بعد أكله لثعبان

مسلسل فلوجة يثير الجدل بعد اعتباره أنه يسوّق للانحطاط

مسلسل فلوجة يثير الجدل بعد اعتباره أنه يسوّق للانحطاط

بالصور.. مارك زوكربيرج يستقبل طفلته الثالثة

بالصور.. مارك زوكربيرج يستقبل طفلته الثالثة

شاهد.. أحمد عز وياسمين صبري يجتمعان بحملة دعائية

شاهد.. أحمد عز وياسمين صبري يجتمعان بحملة دعائية

محمد محسن: المنتجون اتجهوا في الفترة الأخيرة نحو العالم الرقمي

محمد محسن: المنتجون اتجهوا في الفترة الأخيرة نحو العالم الرقمي

بالفيديو.. رد فعل مفاجىء من محمد رمضان على مقلب رامز

بالفيديو.. رد فعل مفاجىء من محمد رمضان على مقلب رامز

روبي في أزمة مع ابن عمها المتشدد

روبي في أزمة مع ابن عمها المتشدد

عربي

الأردن والكويت تدينان مشاريع الاستيطان الإسرائيلية الجديدة بالضفة

الأردن والكويت تدينان مشاريع الاستيطان الإسرائيلية الجديدة بالضفة

ارتفاع عدد ضحايا القصف الأميركي في سوريا

ارتفاع عدد ضحايا القصف الأميركي في سوريا

وفاة أربعة أشخاص وفقدان آخرين بسيول جارفة شرق اليمن

وفاة أربعة أشخاص وفقدان آخرين بسيول جارفة شرق اليمن

تونس: هزة أرضية تضرب منطقة سيدي الهاني

تونس: هزة أرضية تضرب منطقة سيدي الهاني