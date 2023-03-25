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ارتفاع عدد ضحايا القصف الأميركي في سوريا

ارتفاع عدد ضحايا القصف الأميركي في سوريا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، إيران من أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات قوية لحماية الأميركيين.

يأتيى ذلك بعد أن شن الجيش الأميركي ضربات جوية على قوات مدعومة من إيران، رداً على هجوم سابق أسفر عن مقتل متعاقد أميركي وإصابة خمسة جنود أميركيين في سوريا.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد قتلى ضربات أميركية على مواقع جماعات متحالفة مع إيران في سوريا إلى 19 مقاتلا، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية. 

وجاء ذلك نتيجة القصف الجوي لطائرات التحالف الدولي "لمستودع أسلحة إيرانية في حي هرابش بمدينة دير الزور، وريف الميادين وريف البوكمال في ريف دير الزور الشرقي".

ونفذ الطيران الأميركي فجر الجمعة، قصفا طال موقعا للحرس الثوري الإيراني ببادية البوكمال شرقي دير الزور، وموقعا آخر للميليشيات في أطراف مدينة الميادين من الجهة الجنوبية، ومستودعا للذخيرة في مركز الحبوب ومركز التنمية الريفية مقابل اسكان الضباط في حي هرابش بمدينة دير الزور.

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