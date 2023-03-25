جماهير غفيرة تشارك في تشييع الشهيد طارق معالي في رام الله

رام الله - دنيا الوطنشاركت جماهير فلسطينية غفيرة اليوم السبت، في تشييع جثمان الشهيد طارق معالي (42 عاماً) في قرية كفر نعمة غرب محافظة رام الله، وذلك بعد تسليم الاحتلال جثمانه أمس، عقب احتجازٍ لأكثر من شهرين.وانطلق موكب تشييع الشهيد معالي من أمام مجمع فلسطين الطبي، وصولاً إلى منزل عائلته، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه الطاهر.وتوجه المشاركون في التشييع إلى مسجد القرية، وتم لف جثمان الشهيد معالي بعلم فلسطين، وسط هتافات مؤيدة للمقاومة ومطالبة بالانتقام لدماء الشهداء.يشار إلى أن الشهيد معالي استشهد في 11 كانون الثاني/ يناير الماضي، متأثراً بإصابته برصاص مستوطن، قرب جبل "الريسان" شمال غرب رام الله.واحتجزت قوات الاحتلال جثمانه منذ ذلك الحين، والشهيد معالي أسير محرر ومتزوج ولديه ثلاثة أبناء، هم: وليد وليث وأحمد.