وزيرا المياه الفلسطيني واللبناني: المياه أصبحت مصيرية يتوقف عليها حاضر ومستقبل المنطقة

رام الله - دنيا الوطنضمن سلسلة اللقاءات التي عقدها رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم في نيويورك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، التقى رئيس سلطة المياه مع نظيره اللبناني د. وليد فياض وزير الطاقة والمياه في الحكومة اللبنانية، حيث بحثا أهم التحديات المائية التي تواجه البلدين في مجال المياه، وسبل تعزيز التعاون في المجال المائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وناقش الطرفان سبل تفعيل الاتفاقيات والمعهدات الدولية للدفاع عن الحقوق المائية العربية، وخصوصا في ظل الوضع الجيوسياسي الصعب الذي تواجهه المنطقة والمتمثل في أن أكثر من 60% من الموارد المائية العربية تأتي من خارج حدودها، اضافة إلى الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية والذي تعتبر فلسطين ولبنان الأكثر تأثرا مع الجولان السوري المحتل.وفي هذا الاطار وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على التعاون في صياغة بنود وتوصيات مشتركة يتم تصمينها صمن تقارير ومخرجات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه.