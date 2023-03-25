حراك المعلمين يهدد بمقاطعة امتحانات الثانوية العامة ويحذر الحكومة بخطوة الاعتصام المفتوح

رام الله - دنيا الوطنأكد (حراك المعلمين) في الضفة الغربية، استمرار الإضراب والفعاليات التي يخوضها الحراك منذ أسابيع حتى تلبية المطالب كاملة، مع تصعيد خطواته خلال الفترة المقبلة.وأعلن الحراك في بيان صدر عنه اليوم السبت، أن الإضراب سيتواصل بالشكل الحالي، بالحضور صباحاً وإثبات الحضور، والمغادرة في أي وقت يريده المعلم، ولجميع المراحل بما فيها الثانوية العامة.ولفت إلى أنه سيتم مقاطعة المراقبة على اختبار التوظيف في كافة المحافظات، ومقاطعة اختبارات الثانوية العامة سواء بالمراقبة أو التصحيح، ومقاطعة الأعمال المكتبية والإدارية والدورات والكتب الصادرة عن وزارة التربية والتعليم ومديرياتها.وحذر الحكومة من أنه قد يتم اتخاذ قرار بالاعتصام في رام الله مع المبيت، وإقامة خيمة اعتصام خاصة بذلك خلال الأيام المقبلة.