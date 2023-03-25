شؤون فلسطينية

كيف يبدو جدول توزيع الكهرباء في القطاع خلال شهر رمضان؟

كيف يبدو جدول توزيع الكهرباء في القطاع خلال شهر رمضان؟
شركة توزيع الكهرباء تتحدث عن جدول مريح في رمضان
رام الله - دنيا الوطن
تحدث محمد ثابت مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء، بغزة، اليوم السبت، عن جدول توزيع الكهرباء في شهر رمضان.

وقال في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "جدول التوزيع خلال شهر رمضان جدول مريح نظراً لانحسار المنخفضات الجوية والدخول في الأجواء الربيعية".

وأضاف: أن "ما يتوفر من كميات كهرباء يتم ضخه على جدول توزيع الكهرباء وحالياً الجدول مريح ونستطيع القول بأن جدول ثماني ساعات وزيادة عن ثماني ساعات سيكون هو السائد".

وتابع مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء، أن "الشركة تعمل حسب ما تستطيع أن توفر أكبر كم من الكهرباء للسكان". 

ودعا ثابت السكان للتعامل مع الكهرباء بـ "حكمة وعقلانية والاستفادة منها بشكل مريح بكل أوقاتهم حتى لا يتراكم العبء المالي عليهم".

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