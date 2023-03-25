حماس تعزّي باكستان وأفغانستان في ضحايا الزلزال

رام الله - دنيا الوطنتقدمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بخالص التعازي والمواساة لجمهوريتي باكستان وأفغانستان الإسلاميتين في ضحايا الزلزال الذي ضرب أنحاءً واسعةً من البلدين وخلّف ضحايا وأضراراً ماديةً جسيمة.وأعربت الحركة في تصريح صحفي، مساء الجمعة عن تضامنها الكامل مع الجمهوريتين الشقيقتين حكومةً وشعباً في هذا المصاب الأليم، داعية الله تعالى أن يحفظ البلدين من كل سوء ومكروه، ويمنّ على أهالي الضحايا بجميل الصبر وحسن العزاء.وسألت الحركة المولى عز وجل أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.