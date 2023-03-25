شؤون فلسطينية

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي
معبر بيت حانون/ إيرز - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (19-24 مارس 2023).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر معبر بيت حانون/ إيرز خلال الأسبوع الماضي بلغت 11765 مغادرا، فيما بلغ عدد الوصول 13782 وافدا.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 11561 مواطناً و155 أجنبيًا، و49 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز توزعت بين 13605 مواطنا، و125 أجنبيًا، و49 من فلسطينيي الداخل، و3 وفيات ممن كانوا يتلقون العلاج في الضفة والداخل المحتل.

يشارإلى أن معبر بيت حانون/إيرز يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

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