وفاة أربعة أشخاص وفقدان آخرين بسيول جارفة شرق اليمن

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام محلية يمنية، اليوم السبت، بوفاة أربعة أشخاص وفقدان آخرين نتيجة الأمطار الغزيرة وتدفق السيول الجارفة في محافظة شبوة باليمن.وقد أدت الأمطار الغزيرة المستمرة منذ الأمس واليوم على المناطق الشرقية في اليمن إلى وفاة أشخاص بالإضافة إلى قطع طرقات رئيسية ومحاصرة مدن. وفق (روسيا اليوم)وهطلت اليوم أمطار غزيرة على مديرية الشحر بحضرموت، وغطت الأمطار التي هطلت أجزاء واسعة من المدينة.ومن المتوقع أن تشهد اليمن خلال شهر رمضان أمطارًا غزيرة على مختلف مناطقها.