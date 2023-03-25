دولي

وزير الجيش يُبلغ نتنياهو قراره بشأن الإصلاحات القضائية

وزير الجيش يُبلغ نتنياهو قراره بشأن الإصلاحات القضائية
نتنياهو وغالانت
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت (القناة 12) الإسرائيلية، أن وزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت، أبلغ رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو بأنه إذا لم يتم تعليق الإجراءات التشريعية الخاصة بخطة التغييرات القضائية أو التوصل إلى حل وسط بشأنها، فإنه سيصوت ضدها. 

واثناء لقاء جرى بينهما مساء أمس الأول الخميس عرض غالانت على نتنياهو صورة مقلقة يستشف منها أن الأزمة الناجمة عن هذه الخطة بدأت تتغلغل إلى صفوف الجنود النظاميين وضباط الخدمة الدائمة أيضًا بالإضافة الى جنود الاحتياط. 

وبحسب القناة، فإن نتنياهو طلب مهلة لعدة أيام لمحاولة تسوية الأزمة، فيما لم يهدد غالانت بالاستقالة في هذه المرحلة. 

وفي غضون ذلك دعت نحو 250 مجندة من قوات الاحتياط نتنياهو وغالانت إلى وقف التشريعات بهذا الخصوص والبدء في حوار لضمان الحفاظ على حق المساواة لهن. 

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