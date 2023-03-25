هزة ارتدادية بقوة 4.1 درجة تضرب كهرمان كهرمان مرعش في تركيا

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، بأن زلزالاً بقوة 4.5 درجات ضرب قضاء "أكين أوزو" بولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا.ووفق (الأناضول) فإن الزلزال مركزه قضاء "أكين أوزو"، ووقع على عمق 7 كيلومترات.وبحسب المعطيات الواردة على الموقع الإلكتروني لإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، فإن الزلزال وقع الساعة 07.39 بالتوقيت المحلي.في سياق متصل وقع زلزال ثان في كهرمان مرعش صباح السبت مركزه قضاء "غوكصون"، وبلغت قوته 4.2 درجات.وحدث الزلزال الساعة 09.33 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 9.44 كليومترات، بحسب "آفاد".