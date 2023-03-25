نجل نتنياهو يتهم أميركا بالوقوف خلف الاحتجاجات للإطاحة بالحكومة الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن يائير نتنياهو، نجل رئيس وزراء الاحتلال، يتهّم الولايات المتحدة الأميركية بالوقوف خلف الاحتجاجات الأخيرة بهدف الإطاحة بالحكومة الإسرائيلية.ووفق ما نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، فإن: "يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء، شارك تغريدة الليلة الماضية تحاكي نظرية مؤامرة مفادها أن وزارة الخارجية الأمريكية تقف وراء الاحتجاجات في إسرائيل بهدف الإطاحة بنتنياهو".وكان منظمو الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف جهاز القضاء الإسرائيلي، قد أعلنوا عن تصعيد خطواتهم الاحتجاجية خلال الأسبوع المقبل، خاصة في أعقاب تصريحات نتنياهو وتأكيده على مواصلة التشريعات من أجل "إصلاح القضاء".وأكد منظمو الاحتجاجات في رسالة لهم، أن "الأسبوع القادم سيشهد أيام شلل قومي وخطوات احتجاجية أمام أعضاء (كنيست) ووزراء في الحكومة، بالإضافة إلى تنظيم مظاهرة حاشدة في القدس".وأشاروا إلى أنه "في يومي الأحد والإثنين ستنظم احتجاجات في كل مكان يتواجد به أعضاء (كنيست) والوزراء حتى نشل برامجهم ونوصل رسالتنا بأن الديكتاتورية لن تمر".وشدّد المنظمون على أن "وتيرة الاحتجاجات ستتصاعد يوم الثلاثاء بخلاف ما شهدته الشوارع في الأيام السابقة"، وفق ما جاء على موقع (عرب 48).ومن المتوقع أن يشهد يوم الأربعاء القادم شللاً واحتجاجات كبيرة في ساعات الصباح، قبل أن يتوجه المتظاهرون بعدها إلى القدس للمشاركة في مظاهرة كبيرة أمام (كنيست).وأقر منظمو الاحتجاجات أن يوم الخميس سيشهد احتجاجات أخرى، غير أنهم رفضوا الكشف عنها في الوقت الحالي.