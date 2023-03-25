شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: تفاصيل منخفض جوي يضرب البلاد اليوم

طقس فلسطين: تفاصيل منخفض جوي يضرب البلاد اليوم
منخفض جوي يضرب فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
كشفت دائرة الأرصاد الجوية اليوم السبت، عن طقس فلسطين لهذا الأسبوع، حيث تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما طقس فلسطين هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارد خاصة في المناطق الجبلية وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

يوم الأحد يكون طقس فلسطين غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها العام بقليل وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

يوم الاثنين يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها بحدود درجتين مئويتين وتبقى فرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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