غزة: الأجهزة الأمنية تفرج عن الزميل الصحفي هاني أبو رزق

رام الله - دنيا الوطنأفرجت الأجهزة الأمنية بغزة، فجر اليوم السبت، عن الزميل الصحفي هاني أبو رزق، بعد اعتقال دام يومين على خلفية عمله الصحفي.وكانت نقابة الصحفيين ومؤسسات حقوقية طالبت وزارة الداخلية بغزة، بالإفراج الفوري عن أبو رزق، بعد اعتقاله أثناء مهمة عمل صحفية في مدينة غزة.وأشارت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أنه حسب توثيقاتها فقد تم احتجاز الصحفي أبو رزق يوم الخميس إثر مشادة حدثت بينه وبين "شرطي مرور" في منطقة ساحة السرايا وسط مدينة غزة، أثناء تواجده وعدد من الصحفيين لتصوير أجواء شهر رمضان المبارك، حيث طلب منه "الشرطي" الحصول على إذن بالتصوير في تلك المنطقة. ووفق إفادة الصحفي أبو رزق فقد تعرض للاعتداء بالضرب أثناء احتجازه.وأكدت الهيئة "ضرورة احترام المعايير القانونية التي لا تجيز احتجاز الصحفيين على خلفية عملهم الصحافي"، لافتةً إلى أن التصوير في الأماكن العامة لا يشكّل مخالفة ولا يتطلب إذنا من الجهات الرسمية.