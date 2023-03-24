شؤون فلسطينية

غزة: ضبط كمية من الحبوب المخدرة وتوقيف مروج ومطلوبَيْن بالمحافظة الوسطى

غزة: ضبط كمية من الحبوب المخدرة وتوقيف مروج ومطلوبَيْن بالمحافظة الوسطى
ضبط كمية من الحبوب المخدرة في المحافظة الوسطى
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في المحافظة الوسطى، الجمعة، ضبطها كمية من الحبوب المخدرة وتوقيف مروج ومطلوبَين اثنين في مهمتين منفصلتين.

وقالت مكافحة المخدرات في تصريح نقله موقع وزارة (الداخلية)، بغزة، إنها تمكنت من إلقاء القبض على المطلوبين للمحكمة العسكرية على ذمة قضايا ترويج مخدرات: (ع. ف) و(ح. ح)، وذلك بعد تحريات ومتابعة دقيقة.

وأوضحت أنها أحالت المذكورَين إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.

كما ضبطت شرطة مكافحة المخدرات قسم دير البلح 6 آلاف حبة مخدرة من نوع "روتانا" خلال مهمة تفتيشية لمنزل أحد المروجين.

وأفادت "المكافحة" أنها وبعد استصدار إذن تفتيش للمنزل، ألقت القبض على المدعو (م. ح) وبحوزته الكمية المذكورة، وذلك بمشاركة قوة من التدخل وحفظ النظام، والشرطة النسائية.

ولفتت المكافحة إلى أنها أحالت المذكور والمضبوطات، وملف القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وشدد مدير دائرة مكافحة المخدرات في محافظة الوسطى على استمرار جهودهم في مكافحة آفة المخدرات وملاحقة المروجين والتجار حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع.

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