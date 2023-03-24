شؤون فلسطينية

المجلس المركزي لأولياء الأمور يدعو المعلمين لاستئناف العملية التعليمية

المجلس المركزي لأولياء الأمور يدعو المعلمين لاستئناف العملية التعليمية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعا المجلس المركزي الموحّد لأولياء الأمور، المعلمين لاستئناف العملية التعليمية بداية الأسبوع المقبل، مؤكداً رفضه الاستمرار في تعطيل المدارس.

وقال المجلس في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، إن "50 يوما مرت على تعطيل العملية الدراسية، وتجردت المدارس من رسالتها العلمية السامية ومسؤوليتها التربوية تجاه طلبتها، وللأسف إلى أن آلت الأمور في بعض المدارس إلى الشلل الكلي فعليا"، لافتاً إلى "خطورة ذلك على حاضر ومستقبل أبنائنا الطلبة، وهذا ما لم يعد يرضاه ولي أمر أو منطق أو مجتمع".

وأضاف المجلس أنه "يتابع ومنذ اليوم الأول، ويطالب بحقوق المعلمين من خلال العمل الدؤوب والمستمر مع مؤسسات المجتمع المحلي الحقوقية والنقابية وهيئات قاعدية وكذلك المؤسسات الحكومية ذات العلاقة"، مشيراً إلى أنه وكما يعلم كل من هو في دائرة الحدث أو خارجه، فإنه تم تنفيذ مطالب المعلمين رسميا ودون نقص.

وتابع المجلس: بعد كل هذه الجهود وتنفيذ كل مطالب المعلمين الذين نكن لهم كل التقدير والاحترام ونعتبرهم الدرع الحصين لهذا الوطن وبناة جيل المستقبل، ومن منطلق حرصنا على مصلحة أبنائنا وعلى ضرورة إعادة سير عملية تعليمية تربوية سليمة داخل المجتمعات المدرسية، على أمل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ندعو جميع معلماتنا ومعلمينا بالوقوف أمام ضمائرهم قبل مسؤولياتهم المهنية، والعودة بداية الأسبوع القادم للدوام، لانتظام العملية التعليمية في مشهد يليق بشعبنا الفلسطيني الصابر الصامد".

وأضاف المجلس: "نقول كفى تجهيلا لهذا الجيل المظلوم مرتين: الأولى إبان انتشار فيروس كورونا وما حملته تلك الأيام من آثار سلبية يعاني منها جميعنا حتى اليوم، والثانية الاستمرار بمثل هذا النهج الغريب مجهول الهوية".

ودعا المجلس جميع الأهالي وأولياء الأمور إلى الوقوف عند مسؤولياتهم والتعامل بجدية مع ما يحدث تجاه أبنائهم، وخطورة استمرار الإضراب على حاضر ومستقبل أبنائهم، مطالبا أولياء الأمور بإرسال أبنائهم بداية الأسبوع إلى المدارس ومرافقتهم والبقاء معهم حتى يتأكدوا من انتظام العملية التعليمية.

وكان إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، أعلن، الخميس، أن الحكومة قررت إعادة الخصومات لجميع المعلمين، وكلفت وزارة المالية بإجراء الترتيبات اللازمة اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وأضاف ملحم، خلال مؤتمر صحفي، عقده في مكتب رئيس الوزراء بمدينة رام الله، أنه سيتم تنفيذ البند المتعلق بعلاوة المعلمين المتفق عليها بنسبة 15% على أن يتم صرف 5% براتب شهر آذار الحالي وتقسيط المتبقي على قسيمة الراتب، على أن يتم صرفها عند توفر الإمكانيات وتحسن المؤشرات المالية اعتبارا من 1-1-2023، وفق ذات الآلية التي تم الاتفاق عليها مع جميع النقابات.

وتابع ملحم، خلال المؤتمر، أنه "ستتم جدولة قيمة علاوة 5% عن كانون الثاني وشباط الماضيين اعتبارا من شهر أيار وحزيران القادمين"، مضيفا أن الحكومة تثمن الإعلان عن البدء بالإجراءات العملية لانتخابات اتحاد المعلمين بعد أن تم إجراء التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للاتحاد الثلاثاء الماضي، وأن وزارة التربية والتعليم ستوفر كل ما يلزم لإجراء الانتخابات وإتمام العملية الديمقراطية حسب الجدول المعلن من الاتحاد.

من جهته، أعلن حراك المعلمين، الخميس، رفضه مبادرة الحكومة التي أعلن عنها الناطق باسم مجلس الوزراء، إبراهيم ملحم، والتي تقضي بإعادة الخصومات للمعلمين وتنفيذ بند العلاوة المتفق عليه مع اتحاد المعلمين.

وأكد (حراك المعلمين)، في بيان صحفي، استمرار الإضراب بشكله الحالي، لحين توفر الإمكانيات لدى الحكومة لإيجاد حل جذري للأزمة.

وشدد الحراك، على أن إلغاء العقوبات وإعادة الخصومات ليست جزءاً من مطالبه، موضحاً أنه لا يمكن العودة للدوام دون إزالة ما وقع على المعلمين والمعلمات من خصومات.

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