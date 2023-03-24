دولي

الجزائر وفرنسا تنهيان الأزمة الدبلوماسية

الجزائر وفرنسا تنهيان الأزمة الدبلوماسية
تبون وماكرون خلال زيارة الأخير للجزائر في 25 آب/ أغسطس الماضي
رام الله - دنيا الوطن
أنهت فرنسا والجزائر الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين بلديهما، مؤكدتين رغبتهما في مواصلة "تعزيز التعاون الثنائي"؛ وذلك خلال محادثة هاتفية بين الرئيسين إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون، اليوم الجمعة.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان لها، إن سفير الجزائر لدى فرنسا سيعود إلى باريس خلال الأيام المقبلة، لافتة إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثة هاتفية أن السفير سيعود.

وكانت الجزائر قد استدعت في شباط/ فبراير الماضي سفيرها في باريس، بعد أن اتهمت فرنسا بتدبير فرار الناشطة الفرنسية-الجزائرية أميرة بوراوي التي كانت السلطات الجزائرية تريد اعتقالها، مما أثار أزمة جديدة بين البلدين بعد شهور من زيادة الدفء في العلاقات.

وبحسب بيان الرئاسة الفرنسية فقد اتفق رئيسا البلدين "على تعزيز قنوات الاتصال لمنع تكرار هذا النوع من سوء التفاهم المؤسف"، وفق ما جاء على موقع (الجزيرة نت).

وأضاف البيان أن الرئيسين استعرضا العلاقات الثنائية وتنفيذ إعلان الجزائر الموقع خلال زيارة ماكرون للجزائر في آب/ أغسطس الماضي، وشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات في انتظار زيارة دولة ينتظر أن يؤدّيها الرئيس عبد المجيد تبون لفرنسا.

والشهر الماضي، استدعت الجزائر سفيرها في باريس بعد أن ذكرت وسائل إعلام جزائرية وفرنسية أن الناشطة الحقوقية أميرة بوراوي عبرت الحدود إلى تونس بشكل غير قانوني، بعد أن تمكنت من التهرب من المراقبة القضائية الجزائرية.

وقرر الرئيس الجزائري استدعاء سفير بلاده لدى فرنسا للتشاور احتجاجاً على ما اعتبره "انتهاكاً للسيادة الجزائرية"، بعد مشاركة دبلوماسيين فرنسيين في "تهريب سري" للناشطة بوراوي.

واعتُقلت بوراوي في تونس ومثلت أمام المحكمة في جلسة استماع لتسليمها إلى الجزائر، ولكن القاضي أمر بإطلاق سراحها وسُمح لها لاحقا بمغادرة البلاد.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية إن إطلاق سراحها وسفرها جوا إلى فرنسا كانا نتيجة للضغوط الدبلوماسية الفرنسية على تونس.

وبعد تدهور العلاقات عام 2021، عملت باريس والجزائر على تحسين علاقاتهما خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في آب/ أغسطس الماضي للجزائر، حيث وقّع مع نظيره الجزائري إعلاناً مشتركاً لدفع التعاون الثنائي.

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