شؤون فلسطينية

فتح توجه دعوة للمعلمين بشأن العام الدراسي الحالي

فتح توجه دعوة للمعلمين بشأن العام الدراسي الحالي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) المعلمين، اليوم الجمعة، إلى استئناف العملية الدراسية وإنقاذ العام الدراسي وفتح أبواب المدارس في وجه الطلبة.

وقالت الحركة في بيان صدر عن عن مفوضية الإعلام والثقافة، إن "أبناءنا الطلبة ومستقبلهم أمانة في أعناقنا جميعا، وإن أكثر ما نعتز ونفتخر به علمنا ومكانتنا العلمية التي هي سلاحنا الأقوى في وجه المحتل ومحاولات التجهيل التي تستهدف شعبنا".

وأضافت: "إننا إذ نفخر ونعتز بمعلمينا فإننا ندعوهم الى استئناف العملية الدراسية، خاصة وأن الحكومة قد لبت معظم المطالب التي نادوا بها، وهم الأحرص على هذا الصرح الشامخ الذي يجب أن يبقى شامخا".

وشددت الحركة على أن "الطلبة هم بناة الحاضر وعماد المستقبل، وعليه فإنه يتوجب على الجميع تحمل المسؤوليات الوطنية والمجتمعية وحمايتهم من الضياع وصون مستقبلهم الذي هو مستقبل شعبنا".

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